به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: روند کاهشی دما از امروز در استان آغاز شده که این روند موجب ثبت شب‌های سرد پاییزی در بیشتر مناطق استان خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای شبانه در اواسط هفته آینده نسبت به شب گذشته بین ۶ تا هفت درجه کاهش می‌یابد و دمای شبانه در نواحی سردسیر و کوهستانی نیز به کمتر از پنج درجه می‌رسد.

وی اضافه کرد: دمای روزانه در هفته پیش رو تغییرات خاصی نسبت این هفته نخواهد داشت، دمای شبانه مشهد نیز در یکشنبه هفته آینده به حدود ۹ درجه خواهد رسید.

رضایی پور اظهار کرد: وزش باد توام با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز از دیگر پدیده‌های استان به خصوص نواحی بادخیز است که در این خصوص نیز هشدار سطح زرد صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در شبانه روز گذشته، فریمان با هفت درجه سردترین و بردسکن با ۳۴ درجه گرم‌ترین شهرستان استان بوده‌اند و در همین مدت نیز نوسانات دمایی ۱۴ تا ۲۹ درجه به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۲۲ درجه است که امروز بین ۱۴ تا ۲۹ درجه در نوسان خواهد بود.