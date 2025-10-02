  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

رضایی پور: دمای هوای مشهد به ۹ درجه می‌رسد

رضایی پور: دمای هوای مشهد به ۹ درجه می‌رسد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای شبانه مشهد روز یکشنبه هفته آینده به حدود ۹ درجه خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: روند کاهشی دما از امروز در استان آغاز شده که این روند موجب ثبت شب‌های سرد پاییزی در بیشتر مناطق استان خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای شبانه در اواسط هفته آینده نسبت به شب گذشته بین ۶ تا هفت درجه کاهش می‌یابد و دمای شبانه در نواحی سردسیر و کوهستانی نیز به کمتر از پنج درجه می‌رسد.

وی اضافه کرد: دمای روزانه در هفته پیش رو تغییرات خاصی نسبت این هفته نخواهد داشت، دمای شبانه مشهد نیز در یکشنبه هفته آینده به حدود ۹ درجه خواهد رسید.

رضایی پور اظهار کرد: وزش باد توام با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز از دیگر پدیده‌های استان به خصوص نواحی بادخیز است که در این خصوص نیز هشدار سطح زرد صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در شبانه روز گذشته، فریمان با هفت درجه سردترین و بردسکن با ۳۴ درجه گرم‌ترین شهرستان استان بوده‌اند و در همین مدت نیز نوسانات دمایی ۱۴ تا ۲۹ درجه به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۲۲ درجه است که امروز بین ۱۴ تا ۲۹ درجه در نوسان خواهد بود.

کد خبر 6609329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها