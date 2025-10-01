دهقانپور: کاهش ۳۲.۴ درصدی بارش در استان خراسان رضوی

علی اصغر دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین بارش کل استان در سال آبی منتهی به شهریور سال جاری، ۱۳۹.۱ میلیمتر ثبت شده است که این رقم در مقایسه با دوره آماری بلندمدت (۱۹۰.۹ میلیمتر)، کاهشی معادل ۳۲.۴ درصد را نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان خراسان رضوی افزود: دادههای رسمی نشان میدهد که بیلان آبی استان وضعیت مناسبی ندارد و خراسان رضوی با یک کاهش بارش چشمگیر و افزایش دما دست و پنجه نرم میکند.
وی افزود: میانگین بارش کل استان در سال آبی منتهی به شهریور سال جاری، ۱۳۹.۱ میلیمتر ثبت شده است که این رقم در مقایسه با دوره آماری بلندمدت (۱۹۰.۹ میلیمتر)، کاهشی معادل ۳۲.۴ درصد را نشان میدهد. بنابراین وضعیت نسبت به سال آبی گذشته (۱۴۰۲-۱۴۰۳) نیز وخیمتر است و شاهد کاهش ۳۰ درصدی بارشها بودهایم.
دهقانپور ادامه داد: وضعیت در مرکز استان نگرانکنندهتر است. شهر مشهد در سال زراعی اخیر تنها ۱۵۲ میلیمتر بارندگی داشته است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۴۹.۳ درصد و نسبت به دوره آماری بلندمدت ۳۷.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. آماری که بیانگر چالش جدی در تامین منابع آبی مشهد است.
مدیرکل هواشناسی استان خراسان رضوی گفت: اگرچه کاهش بارشها تقریباً در تمامی شهرهای استان رخ داده است، اما سبزوار با ثبت تنها ۶۷ میلیمتر بارندگی، بهعنوان خشکترین شهر استان معرفی شده که نسبت به دوره آماری بلندمدت، کاهشی ۶۲.۵ درصدی را نشان میدهد.
وی اضافه کزد: در این میان، تنها شهر فریمان با ۲۷۱.۱ میلیمتر بارش، عملکردی استثنایی داشته و با ۲۴ درصد افزایش نسبت به دوره بلندمدت، توانسته است بیلان آبی خود را مثبت نگه دارد.
دهقانپور عنوان کرد: میانگین دمای هوای سال آبی اخیر استان ۱۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به دوره آماری بلندمدت (۱۶.۲ درجه) افزایش ۰.۸ درجهای داشته است. در این سال زراعی، بردسکن با ۲۱.۱ درجه گرمترین و فریمان با ۱۲ درجه خنکترین شهرهای استان بودهاند. همچنین دمای مشهد نیز با ثبت ۱۶.۷ درجه، نسبت به بلندمدت ۰.۹ درجه گرمتر شده است.
نظر شما