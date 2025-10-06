به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیران حج و زیارت استان‌ها با مدیران کل ستادی و معاون حج و عمره سازمان به صورت برخط(وبیناری) برگزار و فرایندهای اجرایی از ایتدای عملیات عمره مفرده مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به منظور ارتقای سطح خدمات به صورت مستمر عملیات اجرایی بررسی و روند بهبود سرعت گیرد .

اکبر رضایی در این جلسه ضمن استماع نظرات مدیران استانها و ستادی اظهار کرد: استانها ظرفیت ایجاد شده را براساس تقاضای مدنظر مدیریت نمایند.

وی با اشاره به ضرورت اسیب شناسی مستمر عملیات عمره به منظور افزایش کیفیت خدمات اجرایی بر بهره مندی از تجارب کارگزاران و مدیران ستادی که ماموریت آنان به پایان رسیده است پس از بازگشت به کشور تاکید کرد.



جزییات برنامه ریزی برای اعزام‌های آبان و آذر

همچنین نشست نیروهای دوره جدید ستادی عمره که در روزهای آینده اعزام می گردند با مدیران ذیربط و دست اندرکاران اجرایی برگزار و تبادل تجربیات و انتقال راهبردها به سبب ارایه خدمات شایسته به زوار سرزمین وحی صورت گرفت.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اطلاع رسانی شفاف از کلیه فرآیند های اجرایی عمره توسط ستاد و انتقال تجربیات باید به صورت مستمر از سوی مدیران ستادی به دیگر اعضا که در آستانه اعزام هستند صورت گیرد، گفت: توجه به دستورالعمل ها و ضوابط،نظارت دقیق برانجام فرایندها، ارتقا سطح کیفی خدمات و آسیب شناسی دارای اهمیت است و باید جدی گرفته شود.

وی همچنین از ثبت نام از متقاضیان سفر عمره مفرده برای اعزام در ماههای آبان و آذر ، طی روزهای آینده خبر داد و گفت: جزییات ثبت نام در کاروان ها اعلام خواهد شد که این ظرفیت نیز متناسب با آمار و اطلاعات موجود ، میزان تقاضا و نیاز سنجی از استانها می باشد.

گفتنی است؛ طی ماه‌های ابان و آذر برای اعزام حدود 60 هزار زائر برنامه ریزی شده که در صورت ایجاد زمینه و شرایط این آمار قابل افزایش خواهد بود.