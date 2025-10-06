به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت درباره ادامه اعزام های عمره مفرده در ماههای پیش رو گفت: در ادامه عملیات اجرایی عمره مفرده و تشرف هموطنان به این سفر معنوی، نیاز سنجی و ایجاد ظرفیت جدید انجام گرفته و ثبت نام در کاروانهای آبان و آذر ماه از فردا سه شنبه ۱۵مهر ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی افزود: متقاضیان باید به سامانه پنجره واحد سازمان به آدرس my.haj.ir مراجعه کنند و کاروان های مدنظر را برای اعزام در ماههای آبان و آذر ماه انتخاب کنند.

گفتنی است، در این مرحله از اعزام ها حداقل ۶۰ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می شوند.



متقاضیان سفر به سرزمین وحی می‌توانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.