به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات اداره کل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به آغاز نام نویسی کاروانهای حج و عمره اعزامی آبان ماه استان از ۱۵ مهر ماه افزود: دارندگان فیش ودیعه عمره مفرده بانکهای ملی و ملت اولویتهای یک الی ۶۰۰ برای اعزام آبان ماه آماده باشند.
وی با بیان اینکه در این دوره نام نویسی زائران از ساعت ۱۰ صبح روز پانزدهم مهر ماه در دفاتر حج و زیارت و همچنین وب سایت سازمان حج و زیارت آغاز خواهد شد، گفت: در این دوره نیز قیمت اعزامی کاروانها بر اساس ۶۳ الی ۶۵ میلیون تومان محاسبه شده است.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان مدت زمان سفر عمره مفرده آبان ماه را مانند سالهای گذشته ۱۰ روز شامل پنج روز حضور در مکه و ۵ روز حضور در مدینه اعلام کرد و افزود: ایستگاه پروازی کاروانهای حج عمره استان اعزامی آبان ماه فرودگاه امام خمینی رحمت الله در تهران است.
چتری همچنین خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان علاوه بر مراجعه به دفاتر زیارتی میتوانند برای نام نویسی ابتدایی به وب سایت سازمان حج و زیارت به آدرس my.haj.ir مراجعه کرده و سپس برای تکمیل نام نویسی در دفاتر زیارتی منتخب استان سمنان مراجعه کنند.
وی یکی از ویژگیهای قابل ذکر اعزام برخی کاروانهای عمره مفرده آبان ماه را برای اولین بار پرواز مستقیم به جده و طائف ذکر کرد و گفت: در نتیجه سفر برای زائران سهل و سریعتر خواهد بود به این شکل که در بدو ورود بلافاصله در مدت کوتاه در هتلهای خود در شهر مکه اسکان پیدا میکنند و این سرعت سفر را بالا برده و سبب آسایش بیشتر زائران میشود.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان کرد: برنامهریزیها به این صورت است که پنج روز اول سفر در مکه مکرمه و مابقی را در مدینه منوره حضور خواهند داشت و پرواز بازگشت زائران از این شهر نورانی مدینه منوره خواهد بود.
چتری از زائران خواست تا تمام داروهای تخصصی و حتی داروهای عمومی قابل مصرف خود را مشخص و همراه داشته باشند و افزود: دولت عربستان از فعالیت و باز بودن مطب پزشکان ایرانی در مدینه منوره جلوگیری کرده و زائران مکلف به استفاده از اماکن درمانی کشور عربستان سعودی خواهند بود در نتیجه به زائران توصیه میشود که موارد مرتبط با بهداشت و درمان و همچنین داروهای خود را مورد عنایت ویژه قرار بدهند.
وی افزود: تمام موارد و ملاحظات مورد نیاز متقاضیان عمره مفرده توسط حج و زیارت استان سمنان در دو دوره آموزشی پیش از اعزام توضیح داده میشود تا زائران تمام اطلاعات مورد نیازشان در طول این سفر ۱۰ روزه را داشته باشد.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان تاکید کرد: از همه متقاضیان درخواست میشود که حتماً در این دورههای آموزشی مشارکت فعال داشته باشند زیرا نکات بسیار کاربردی و مهمی در این دورهها آموزش داده میشود.
