سهمیه عمره دانشگاهیان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری، رئیس و مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، اظهار کرد: در دوره گذشته که پس از چند سال تعطیلی برگزار شد، سهمیه عمره دانشگاهیان ۴۰۰۰ نفر بود. اما امسال با توجه به تلاش و مساعدت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، این سهمیه به ۸۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد قابل توجهی است و ان‌شاءالله در سال‌های آینده نیز تلاش می‌کنیم این ظرفیت بیشتر شود. همچنین یادآور می‌شوم که این دوره، دوره پایانی است و تا سال آینده دوره بعدی برگزار نخواهد شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بیان داشت: دانشجویانی که تاریخ عقدشان ۲ سال اخیر بوده و زوج‌هایی که هر ۲ دانشجو باشند در اولویت هستند و بدون قرعه‌کشی اعزام خواهند شد.