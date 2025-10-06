میرباقری قهرمان مرحله اول مسابقات دوچرخه سواری جاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات استقامت به مسافت ۱۳۲ کیلومتر در مرحله اول لیگ برتر جاده آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان مازندران (مازندران، سرخ رود، محمودآباد و فریدونکنار) برگزار شد.
اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است:
رده بزرگسالان:
آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین فهیم – تیم فولاد مبارکه سپاهان
مهدی آقا کاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
رده جوانان:
آرش میرباقری – تیم پتروشیمی تبریز
آرتین صدیقی – تیم پتروشیمی تبریز
مبین مسلم پور – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
پیراهن طلایی:
آرش میرباقری
پیراهن کوهستان:
بابک عباسی – تیم دی اف تی مشکین شهر
پیراهن امتیازی:
مهدی آقاکاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
پیراهن سفید (امید):
محمد عدنان شهباز – تیم رعد پدافند هوایی
همچنین روز گذشته نیز مسابقات تایم تریل انفرادی برگزار شد و آرش میرباقری، بهنام آرین و حسین عسگری در رده بزرگسالان؛ میرباقری، امیر علیزاده و مبین مسلمپور در رده جوانان، مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
مسابقات لیگ برتر جاده آقایان ـ بزرگسالان به صورت همزمان با لیگ جاده جوانان در مجموع ۳ مرحله برگزار و مراحل دوم و سوم این رقابتها در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ مهر ماه و ۷ الی ۹ آبان به میزبانی منطقه آزاد ارس و بندر انزلی برگزار خواهند شد.
