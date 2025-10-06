  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

میرباقری قهرمان مرحله اول مسابقات دوچرخه سواری جاده شد

رقابت‌های لیگ برتر جاده مردان و لیگ جوانان (مرحله اول) با ایستادن آرش میرباقری بر سکوی قهرمانی در ماده استقامت جاده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات استقامت به مسافت ۱۳۲ کیلومتر در مرحله اول لیگ برتر جاده آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان مازندران (مازندران، سرخ رود، محمودآباد و فریدون‌کنار) برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده بزرگسالان:
آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین فهیم – تیم فولاد مبارکه سپاهان
مهدی آقا کاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

رده جوانان:
آرش میرباقری – تیم پتروشیمی تبریز
آرتین صدیقی – تیم پتروشیمی تبریز
مبین مسلم پور – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

پیراهن طلایی:
آرش میرباقری

پیراهن کوهستان:
بابک عباسی – تیم دی اف تی مشکین شهر

پیراهن امتیازی:
مهدی آقاکاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

پیراهن سفید (امید):
محمد عدنان شهباز – تیم رعد پدافند هوایی

همچنین روز گذشته نیز مسابقات تایم تریل انفرادی برگزار شد و آرش میرباقری، بهنام آرین و حسین عسگری در رده بزرگسالان؛ میرباقری، امیر علیزاده و مبین مسلم‌پور در رده جوانان، مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقات لیگ برتر جاده آقایان ـ بزرگسالان به صورت همزمان با لیگ جاده جوانان در مجموع ۳ مرحله برگزار و مراحل دوم و سوم این رقابت‌ها در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ مهر ماه و ۷ الی ۹ آبان به میزبانی منطقه آزاد ارس و بندر انزلی برگزار خواهند شد.

