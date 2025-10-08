وفایی: حادثه در مسابقه‌ دوچرخه سواری ۱۴۰ نفری عجیب نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری در بخش جاده طی دو روز به میزبانی استان مازندران برگزار شد که برگزاری آن در بخش استقامت با حادثه زمین خوردن رکابزنان همراه شد. این حادثه با انتقاداتی از سوی ورزشکاران در شبکه های اجتماعی روبرو شده است.
محمود وفایی سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری ایران در این خصوص گفت: در مرحله اول لیگ برتر کشور که در مسیر سرخرود _ فریدونکنار به میزبانی استان مازندران برگزار شد، بیش از ۱۴۰ دوچرخهسوار در خط استارت حضور داشتند که همین تراکم بالا در گروه اصلی میتواند احتمال وقوع زمینخوردگیهای زنجیرهای را افزایش دهد و این موضوع کاملاً طبیعی است.
سخنگوی فدراسیون دوچرخهسواری و مدیر تیمهای ملی پیرامون حادثه زمینخوردگی و تصادف زنجیرهای در مرحله نخست لیگ برتر دوچرخهسواری کشور اظهار داشت: رخداد چنین حوادثی در مسابقات دوچرخهسواری موضوعی غیرمنتظره نیست و در واقع بخشی از ماهیت این رشته محسوب میشود. دوچرخهسواری در تمام جهان جزو رشتههای پرریسک و حادثهخیز به شمار میرود و زمینخوردگی و برخوردهای زنجیرهای در رقابتهای بینالمللی مانند تور دو فرانس نیز بارها رخ داده است.
وی افزود: در مرحله اول لیگ برتر کشور که در مسیر سرخرود _ فریدونکنار به میزبانی استان مازندران برگزار شد، بیش از ۱۴۰ دوچرخهسوار در خط استارت حضور داشتند که این تعداد نسبت به ادوار گذشته بیسابقه بود. همین تراکم بالا در گروه اصلی میتواند احتمال وقوع زمینخوردگیهای زنجیرهای را افزایش دهد و این موضوع کاملاً طبیعی است.
سخنگوی فدراسیون دوچرخهسواری با اشاره به جزئیات حادثه اخیر تصریح کرد: خوشبختانه بیشتر آسیبدیدگیها سطحی بود و با رسیدگی فوری عوامل اجرایی، هیچ مورد نگرانکنندهای گزارش نشد. با این حال، چنین رویدادهایی به ما یادآوری میکند که باید در هر دوره از مسابقات، ایمنی مسیر و آمادگی نیروهای امدادی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وفایی گفت: یکی از نکات مثبت این مرحله، میزبانی شایسته استان مازندران بود. در روز نخست رقابتها و در بخش تایمتریل انفرادی که در کمربندی فریدونکنار برگزار شد، مسیر بهطور کامل بسته شده بود و هیچ راه فرعی یا ورودی باز نبود که امکان ورود خودرو یا موتورسیکلت به مسیر مسابقه را بدهد. این سطح از دقت و نظم در برگزاری، جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: استان مازندران با وجود ترافیک بالا، جادههای متراکم و مسیرهای فرعی متعدد، توانست بهخوبی از پس برگزاری این رویداد ملی برآید. در حالی که برخی استانها با شرایط سادهتر از پذیرش میزبانی چنین مسابقاتی خودداری کردهاند، هیات دوچرخهسواری مازندران با همکاری هیات موتورسواری و دستگاههای اجرایی استانی مسئولیت سنگینی را با موفقیت به انجام رساند.
مدیر تیمهای ملی همچنین با اشاره به مصادف بودن این رقابتها با هفته نیروی انتظامی گفت: انتظار میرفت در این مسابقه، که یکی از برنامههای ورزشی مرتبط با هفته نیروی انتظامی بود، مشارکت و همراهی نیروهای انتظامی در بحث تأمین امنیت مسیر پررنگتر باشد. با این وجود، تلاش همه عوامل اجرایی و نیروهای پشتیبان شایسته تقدیر است.
وفایی در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال که تصادف زنجیرهای و زمینخوردگی بخشی از ذات دوچرخهسواری است، اما هدف ما کاهش حداکثری آسیبها از طریق ارتقای استانداردهای فنی، ایمنی و پشتیبانی مسابقات است. از سوی دیگر، عملکرد درخشان دوچرخهسواران جوان در این مرحله بسیار امیدبخش بود و نشان داد نسل جدید این رشته آماده درخشش در سطوح ملی و بینالمللی است.
نظر شما