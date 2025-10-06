به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، کارگاه انس احسان با موضوع «شخصیت اصیل در انیمیشن» بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۴ مهر در جریان سومین روز از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز اصفهان سیتی‌سنتر برگزار شد.

در این نشست انس احسان تهیه‌کننده و کارگردان حوزه انیمیشن از عراق با اشاره به اهمیت جایگاه شخصیت در آثار انیمیشن گفت: شخصیت کارتونی اصیل از ارزش مادی و معنوی بالایی برخوردار است و شرکت‌های بزرگ تولید محتوا در جهان برای حفظ و توسعه این شخصیت‌ها برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت دارند.

احسان از شخصیت‌هایی چون «سوپرمن»، «مرد عنکبوتی» و «سیندرلا» مثال زد و تأکید کرد: این کاراکترها تحت مالکیت مؤسسات بزرگ هنری هستند و ارزش خلق و بهره‌برداری از آنها به‌صورت دائمی حفظ می‌شود.

این انیمیشن‌ساز در ادامه به تفاوت میان شخصیت‌های سه‌بعدی دیجیتال و شخصیت‌های خلق‌شده در انیمیشن کلاسیک اشاره کرد و افزود: شخصیت‌های دیجیتال که بر اساس داده‌های حرکتی یا سنسور ساخته می‌شوند، معمولاً فاقد آن ارزش هنری و اصالت لازم هستند. در حالی که در انیمیشن، خلاقیت طراح و روایت کارگردان به شخصیت جان می‌دهد.

وی درباره تفاوت دنیای واقعی با فضای کاریکاتور و انیمیشن گفت: در نقاشی یا واقع‌گرایی، ما محدود به قوانین فیزیکی هستیم اما در کاریکاتور و انیمیشن این محدودیت از بین می‌رود. خالق اثر می‌تواند چهره یا اندامی غیرمعمول طراحی کند و از این طریق مفهوم یا احساسی خاص را منتقل کند. مثلاً در کاریکاتور ممکن است فردی را با سری بزرگ و بدنی کوچک ببینیم که در واقعیت ممکن نیست، اما در دنیای انیمیشن کاملاً پذیرفتنی است.

این انیماتور اهل عراق همچنین با اشاره به نماد سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: انتخاب پروانه به‌عنوان نماد جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، انتخابی هوشمندانه است زیرا این نماد پویایی، حرکت و زندگی را نشان می‌دهد. اگر من هم قرار بود نمادی برای معرفی این جشنواره در شهر اصفهان طراحی کنم، همین انتخاب را انجام می‌دادم.

وی در ادامه درباره برتری شخصیت‌های انیمیشنی نسبت به کاراکترهای واقعی توضیح داد: در انیمیشن، خالق می‌تواند هرآنچه در ذهن دارد، بدون محدودیت اجرا کند. این آزادی باعث می‌شود انیمیشن در انتقال مفهوم و تخیل، از آثار رئال جلوتر باشد.

این انیمیشن‌ساز با بیان تجربه شخصی خود از ساخت فیلم انیمیشن «هرگز» افزود: در آن فیلم، هیچ‌کدام از کاراکترها اجازه صحبت نداشتند. برای تأکید بر این موضوع، شخصیت اصلی را طوری طراحی کردم که دهان نداشته باشد. هدفم این بود که مفهوم اثر از طریق فرم بصری منتقل شود، نه دیالوگ.

این کارگردان در بخش دیگری از سخنانش درباره ارتباط میان عکاسی و انیمیشن گفت: تسلط بر حرکت دوربین، لنز، نور و رنگ از مباحث تخصصی عکاسی است و این مهارت‌ها پایه‌ اصلی انیمیشن محسوب می‌شوند. کنترل دقیق این عناصر در ایجاد حس واقعی حرکت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

احسان ضمن اشاره به شخصیت محبوب خود در دنیای انیمیشن‌ها یعنی «شرک» بیان کرد: این کاراکتر از نظر طراحی و محتوا منحصر به‌فرد است. هیچ‌کس پیش از آن فکر نکرده بود که یک غول سبز و ناآراسته بتواند تا این اندازه محبوب شود. دوگانگی درون این شخصیت و ترکیب ظاهر خشن با روحی مهربان، دلیل علاقه من به اوست.

وی همچنین درباره شخصیت‌های جدید در انیمیشن اظهار کرد: در جهانی که روزانه ده‌ها کاراکتر جدید خلق می‌شود، تنها شخصیت‌هایی ماندگار خواهند بود که اصالت، مفهوم و احساس واقعی داشته باشند. این همان چیزی است که می‌تواند از یک ایده ساده، اثری ماندگار و جهانی بسازد.

این انیمیشن‌ساز در پایان در پاسخ به سوالی درباره بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای طراحی کاراکتر مطرح کرد: بی‌تعارف و رک به شما می‌گویم، برای طراحی کاراکتر به سمت هوش مصنوعی نروید چراکه خلاقیت را از شما می‌گیرد درحالی که کاراکتر وابسته به تلاش و خلاقیت شماست پس طراحی یک کار ضعیف توسط شما بهتر از یک کار قوی با کمک هوش مصنوعی است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.