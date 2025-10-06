به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، عبدالله بیرانوند ملی پوش دسته ۷۹ کیلوگرم ایران در گروه B رقابت های جهانی به روی تخته رفت.

او در یکضرب با ۱۵۶ کیلوگرم توانست رکورد یکضرب ایران را یک کیلوگرم افزایش دهد.

او در دوضرب کار خود را با ۱۷۶ کیلوگرم آغاز کرد و توانست این وزنه را مهار کند. در ادامه وزنه های ۱۸۱ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد و با ۶ حرکت صحیح رکورد مجموع ۳۴۰ کیلوگرم را برجای گذاشت.

بیرانوند در حرکت یکضرب در رده دوم، در دو ضرب رده چهارم و در مجموع در رده سوم این گروه ایستاد.

یک ضرب

۱️⃣حرکت اول: ۱۴۹ کیلوگرم

۲️⃣حرکت دوم: ۱۵۳ کیلوگرم

۳️⃣حرکت سوم: ۱۵۶ کیلوگرم



دو ضرب

۱️⃣حرکت اول: ۱۷۶ کیلوگرم

۲️⃣حرکت دوم: ۱۸۱ کیلوگرم

۳️⃣حرکت سوم: ۱۸۴ کیلوگرم

مجموع ۳۴۰ کیلوگرم