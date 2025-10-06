بیرانوند اولین وزنه بردار ایران در رقابت های جهانی ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم رقابت های جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ روز دوشنبه ۱۴ مهر روی تخته می رود.

بیرانوند به عنوان اولین نماینده ایران در گروه B رقابت ها با ۷ وزنه بردار دیگر رقابت می کند.او از ساعت ۱۸:۳۰ با رقبایی از آلمان، ژاپن، اندونزی، آلبانی، روسیه، آمریکا و قزاقستان رقابت می کند.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه