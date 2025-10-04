  1. ورزش
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد

ملی پوشان وزنه برداری ایران که در چند گروه راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در نروژ خواهند شد، از روز پانزدهم مهر به روی تخته خواهند رفت و امیدوارند به مدال های خوش رنگی دست پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی جهان سال ۲۰۲۵ از روز دهم مهر با حضور بهترین وزنه برداران دنیا آغاز خواهد شد که ملی پوشان ایران هم در این دوره حضور امیدوارکننده ای خواهند داشت.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه

