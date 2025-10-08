به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از روز دوشنبه به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده است که دو ملی پوش ایران روزهای دوشنبه و سه شنبه به روی تخته رفتند و طبق پیش بینی ها نتوانستند به مدالی دست پیدا کنند.

در روز نخست این مسابقات عبدالله بیرانوند در گروه B به رقابت با حریفان خود پرداخت و در پایان با مجموع ۳۴۰ کیلوگرم به عنوانی دست پیدا نکرد. در دومین روز ایلیا صالحی پور که با ۱۹ سال یکی از جوانترین شرکت کنندگان در این دوره از بازیهاست در دسته ۸۸ کیلوگرم با بهترین های جهان و المپیک رقابت کرد و در پایان به عنوان ششم رسید.

صالحی پور در شرایطی این عنوان را به خود اختصاص داد که اگر در حرکت آخر دو ضرب خود وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی را بالای سر می برد می توانست شانس کسب مدال برنز خود را زنده نگه دارد اما در رسیدن به این مهم موفق نبود.

در ادامه این رقابت ها ملی پوشان کشورمان از روز پنجشنبه به روی تخته خواهند رفت که امید به مدال آوری آنها از همین روز شروع می شود. در سه روز پایانی این مسابقات تیم ملی ایران امیدوار است که به چند مدال خوش رنگ دست پیدا کند.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه