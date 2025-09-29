به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، به اهمیت جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ و وظیفه‌ای الهی است.

فرماندار تنگستان ضمن تشکر از زحمات رئیس سابق و خیرمقدم به رئیس جدید، بر جایگاه رفیع شهدا و ایثارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد و ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران، امانت‌دار یاد و نام کسانی است که جان خود را فدای عزت و سرافرازی ایران اسلامی نمودند و تکریم و خدمت به خانواده‌های معظم این عزیزان، وظیفه شرعی و انقلابی همه ماست.

سلیمانی بر لزوم به‌کارگیری و سپردن مسئولیت‌ها به نیروهای بومی و توانمند شهرستان تاکید کرد و اضافه کرد: معتقدم که نیروهای بومی، با شناخت عمیق‌تری که از مشکلات و ظرفیت‌های شهرستان دارند، قادر خواهند بود راهکارهای مؤثرتر و پایدارتری را برای حل چالش‌های موجود ارائه دهند.

در پایان با اهدای لوح از زحمات عیسی صدریان آزاد در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و با اهدا حکم محمد دهدار بعنوان رئیس جدید اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تنگستان معرفی گردید.