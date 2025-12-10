فرماندار تنگستان: بانوان فرهیخته محور توسعه پایدار شهرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست با جمعی از اساتید، نخبگان و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و همچنین طلاب حوزه علمیه خواهران به مناسبت فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام زن و روز دانشجو با تبریک این دو مناسبت مهم، بر جایگاه محوری زنان و نقش بی‌بدیل دانشجویان در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به جایگاه والای زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی، اظهار کرد: زنان شهرستان تنگستان، همواره در خط مقدم پاسداری از ارزش‌ها و ستون اصلی خانواده بوده‌اند و از بانوان فداکار خانه‌دار گرفته تا بانوان فرهیخته‌ای که در سنگرهای علم، فرهنگ و مدیریت مشغول به کار هستند، هر جا که پای تعهد و مسئولیت در میان باشد، شاهد حضور فعال و تأثیرگذار بانوان شهرستان هستیم، ما موظفیم با تسهیل شرایط، موانع موجود بر سر راه پیشرفت شغلی و اجتماعی بانوان را برطرف کنیم و از ظرفیت عظیم آنان در توسعه شهرستان بهره ببریم.

وی در ادامه، با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو، به وظیفه سنگین جامعه دانشگاهی اشاره کرد: دانشجو، چشم بینای جامعه و موتور محرکه تغییر و توسعه است، شما دانشجویان، سرمایه‌های آینده این مرز و بوم هستید و امروز، دانشگاه باید به کانون حل مسئله تبدیل شود؛ مسائلی که مستقیماً بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی و فرهنگی تنگستان تأثیر می‌گذارد و انتظار ما از جامعه دانشگاهی این است که با نگاهی نقادانه و علمی، راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند.

فرماندار تنگستان بر اهمیت تعامل مستمر مسئولین با دانشجویان تأکید کرد و افزود: مسئولین شهرستان آماده شنیدن دغدغه‌ها، انتقادات سازنده و ایده‌های نوآورانه شما هستند و محیط‌های علمی باید فضایی آزاد برای بحث و تبادل نظر فراهم آورند تا رشد فکری شکوفا شود، ما متعهد می‌شویم که در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، با همکاری مسئولین دانشگاهی، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.