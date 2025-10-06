درگیری رژیم الجولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی رژیم الجولانی به شبکه الجزیره مدعی شد: در گلولهباران مناطق مسکونی حلب توسط نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، ۳ نفر از نیروهای امنیتی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
خبرگزاری رژیم الجولانی در سوریه (سانا) گزارش داد: تحرکاتی از سوی نیروهای وزارت دفاع در چارچوب طرح تغییر آرایش و استقرار مجدد در محورهای شمال و شمال شرق سوریه در حال انجام است و این امر پس از حملات قسد صورت میگیرد.
سانا ادعا کرد: نیروهای قسد محلههای مسکونی اطراف محله الشیخ مقصود و الاشرفیه در حلب را با خمپاره و تیربار سنگین هدف قرار دادهاند.
این درحالی است که رسانه وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) یک روایت کاملا متضاد از آنچه سانا گزارش داده، ارائه می دهد.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که خبرگزاری هاوار (وابسته به قسد) اعلام کرده است: نیروهای دولت انتقالی محلههای الشیخ مقصود و الاشرفیه را با خمپاره هدف قرار دادهاند.
قسد مدعی شد: آنچه در حلب میگذرد، نتیجه مستقیم تحریکات گروه های وابسته به «دولت موقت» و تلاشهای آنها برای نفوذ با تانک است.
این گروه هرگونه ادعای رسانههای رژیم الجولانی مبنی بر هدف قرار دادن ایست و بازرسی نیروهای مسلح دولت دمشق در اطراف الاشرفیه و الشیخ مقصود را تکذیب کرد.
قسد افزود: آنچه در این دو محله روی میدهد، نتیجه سلسله حملات مکرر گروه های وابسته به دولت دمشق علیه غیرنظامیان است. این گروه ها تلاش میکنند با تانک و زرهپوش نفوذ کنند و مناطق مسکونی را با خمپاره و پهپاد در یک تشدید خطرناک هدف قرار میدهند.
نیروهای دموکراتیک کرد سوریه، رژیم الجولانی را مسئول کامل و مستقیم ادامه محاصره خفقانآور و نقضهای سیستماتیک حقوق غیرنظامیان دانست.
همزمان با این تحولات، خبر می رسد که به دنبال این درگیریهای شدید، کوچ گروهی از مردم از اطراف محله الشیخ مقصود حلب آغاز شده است.
همچنین گزارش منابع محلی حکایت از آن دارد که اعتراضاتی در شهر قامشلی در شمال شرق سوریه در همبستگی با ساکنان محلههای الشیخ مقصود و الاشرفیه حلب برگزار شده است.
پیشتر رسانه های گزارش داده بودند که در اطراف محلههای الشیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب در مرکز سوریه، درگیریهایی میان نیروهای امنیتی رژیم الجولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) روی داده است.
وزارت دفاع رژیم الجولانی در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این رژیم در برخی محورها در شمال و شمالشرق سوریه بهدنبال تکرار حملات نیروهای قسد، استقرار مجدد یافتهاند.
در این بیانیه همچنین مدعی شده است که دمشق همچنان به توافق ۱۰ مارس با قسد پایبند است و هیچگونه قصدی برای آغاز عملیات نظامی ندارد.
وزارت دفاع رژیم الجولانی ادعا کرد: ارتش سوریه در برابر مسئولیت خود برای حفاظت از جان نیروها و شهروندان سوری در برابر تجاوزهای مکرر نیروهای قسد ایستاده است.
