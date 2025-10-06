به گزارش خبرگزاری مهر، «بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانهای بشار اسد رئیسجمهور پیشین سوریه، در گفتوگو با شبکه المیادین، اخبار منتشرشده منتسب به وی درباره اظهارات اسد درباره گفتوگو با شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را «دروغ و افترا» دانست و تأکید کرد که هرگز در هیچ دیداری با شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس یا سید حسن نصرالله حضور نداشته است.
وی تصریح کرد: رئیسجمهور بشار اسد هیچگاه با من درباره هیچ گفتوگویی میان وی و شهید سلیمانی سخنی نگفته و هرگز موضوعی درباره گشایش اردوگاههایی برای سازمان القاعده مطرح نبوده است.
شعبان افزود: این ادعا از اساس دروغ است و اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
مشاور پیشین رئیس جمهوری سابق سوریه خاطرنشان کرد: من در طول زندگیام نه بهصورت دسته جمعی و نه فردی در هیچ جلسهای با شهید سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس یا سید حسن نصرالله حضور نداشتهام.
وی تأکید کرد: بار دیگر تأکید می کنم که من با هیچ انسانی در این موضوع سخن نگفته ام، چرا که در این خصوص اطلاعاتی ندارم.
شعبان با اشاره به انتشار این ادعاها در عراق گفت: کل ماجرا داستانی ساختگی و تهمتی آشکار است؛ نمیدانم هدف از پخش این افترا در این زمان خاص چیست، اما شاید کسی که آن را ساخته، نیت خود را بهتر بداند.
