  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

احتمال مداخله نظامی ترکیه در سوریه به نفع رژیم جولانی

منابع آگاه از احتمال مداخله نظامی ترکیه در سوریه به نفع رژیم تروریستی جولانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه «ترکیه» نزدیک به دولت این کشور گزارش داد که نیروهای مسلح ترکیه ممکن است در درگیری های میان کردها و عناصر وابسته به رژیم تروریستی جولانی از طریق اجرای یک عملیات مشترک با این رژیم مداخله کنند.

بر اساس این گزارش، شب گذشته گزارش هایی در خصوص وقوع درگیری های مسلحانه میان عناصر قسد و رژیم جولانی در اطراف محله های الشیخ مقصود و الاشرفیه واقع در حلب منتشر شده بود.

این در حالی است که قسد اعلام کرده بود نیروهای وابسته به آن در حلب مستقر نیستند. رژیم جولانی نیز اعلام کرد که نیروهای قسد اقدام به گلوله باران مناطق مسکونی کرده اند. منابع نظامی در گفتگو با روزنامه مذکور تاکید کردند که اگر نیروهای قسد در ارتش سوریه ادغام نشوند نیروهای مسلح ترکیه مداخله می کند.

