به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران که به فضل الهی توانسته است پرقدرت انقلاب اسلامی را به پیش ببرد، مستحق خدمات شایسته است.
وی ادامه داد: امروز پیش از هر چیز معیشت مردم حرف اول نظام جمهوری اسلامی است و دولت تلاش وافری در این زمینه انجام میدهد که از آنان تشکر میکنم، اما لازم است با پیگیریهای مداوم مسئولان ذیربط به ویژه وزارت رفاه به سمتی حرکت کنیم که درباره جامعه هدف، دقت کافی انجام پذیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امسال شاید با محاسبه بدهکاریها، حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالاهای اساسی و دارو پرداخت خواهد شد و حق نیست که با این میزان از پرداخت ارز برای کالاهای اساسی، امروز در جامعه نابسامانی وجود داشته باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم وزارت رفاه برنامه خود را برای اجرای طرح کالابرگ که از سال ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسید، عملیاتی کند تا بتواند این طرح را برای جامعه هدف در کشور پیاده کند، چرا که این موضوع مورد تاکید نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی است.
حاجی بابایی با بیان اینکه مهمترین موضوع ما در مجلس رضایت عمومی مردم است، تصریح کرد: امروز مردم ما در زمینه برخی از گرانیها آزرده هستند و مجلس شورای اسلامی پرقدرت به این موضوع ورود پیدا کرده است و همکاریهای لازم را با دولت و قوه قضائیه انجام میدهد تا بتوانیم در بین مردم رضایت ایجاد کنیم.
