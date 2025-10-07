  1. سیاست
صباغیان به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی، به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش درباره  علت افت تحصیلی دانش‌آموزان قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، طرح سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش درباره علت افت تحصیلی دانش‌آموزان در دستورکار قرار گرفت.

صباغیان بعد از استماع پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: به وزیر آموزش و پرورش ۶ ماه فرصت می‌دهم که این وضعیت بهبود پیدا کند، در غیر این صورت طرح استیضاح علیرضا کاظمی را در مجلس دنبال خواهم کرد.

بر این اساس، این نماینده مجلس به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد.

