موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس تا سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.



محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:



بررسی مدیریت مالی بر پرداخت ها



بررسی تحقیق و توزیع منابع مالی



بررسی مدیریت متقاضیان و ثبت نام



بررسی کیفیت ساخت و سازها و نظارت فنی



بررسی فرایندهای قراردادی و انتخاب پیمانکاران



بررسی شفافیت در واگذاری و فروش اموال



بررسی حاکمیت شرکتی و سلامت اداری



بررسی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و شهری