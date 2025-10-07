موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس تا سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
بررسی مدیریت مالی بر پرداخت ها
بررسی تحقیق و توزیع منابع مالی
بررسی مدیریت متقاضیان و ثبت نام
بررسی کیفیت ساخت و سازها و نظارت فنی
بررسی فرایندهای قراردادی و انتخاب پیمانکاران
بررسی شفافیت در واگذاری و فروش اموال
بررسی حاکمیت شرکتی و سلامت اداری
بررسی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و شهری
