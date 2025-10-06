قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار فراکسیون روحانیت مجلس و تعدادی از علمای اهل سنت، نبرد جبهه اسلام با رژیم صهیونیستی را یک رویارویی فرهنگی و مبتنی بر باور دانست و گفت: حضرت امام(ره) در سخنرانی خود در شب عاشورای ۱۲ خرداد سال ۱۳۴۲ با توجه به ارتباط محمد رضا پهلوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، وی را عمله آن ها دانست؛ امام فرمودند موضوع فلسطین موضوع اول جهان اسلام است و این موضوع نباید فراموش شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: امروزه می بینیم کار به جایی رسیده که فلسطین، موضوع اول جهان بشریت شده است. البته ما هنوز نسبت به کلام امام(ره) بسیار فاصله داریم و گاهی مسلمانان سایر کشورها از ما پیش افتاده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه امام می فرمودند هر مسلمان یک سطل آب به روی اسرائیل بریزد کار رژیم تمام است صرفا به معنای موشک و گلوله و خمپاره نیست، بلکه باید به دنبال کار تمدنی و گفتاری باشیم که با دلدادگی، محبت، خلاقیت، اخلاق، عقلانیت، سازماندهی و با نگریستن به ابعاد مختلف، کار را پیش ببریم.

قالیباف خاطرنشان کرد: امروز دولت ها و امت های اسلامی به خود آمده‌اند و نگاه آنها متفاوت شده است. همه اینها لطف خداست؛ البته جنس این کار از جنس ساختاری و حرف زدن نیست بلکه کاملا یک موضوع مبنایی و رسالتی است که باید برای آن بسترسازی و حرکت کرد و این کارها جنس مردم پایه دارد.

وی گفت: باید از ظرفیتی که در جهان اسلام به وجود آمده استفاده کنیم. باید سیستمی کار کنیم اما کار دولتی نکنیم یعنی کار منظم باشد اما نباید احساس کنیم لازم است حتما در قالب ساختار دولتی پیش برویم؛ بلکه این کارها باید به گونه دیگری دنبال شود.