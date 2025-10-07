بررسی سوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژههای خطوط انتقال و شبکههای پایاب
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) ۱۴۰۰
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
