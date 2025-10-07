  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۴

بررسی سوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز مجلس

بررسی سوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز مجلس

بررسی سوال یکی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش، در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) ۱۴۰۰

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

کد خبر 6614137
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها