  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات گفت: نمایندگان در این جلسه، بر لزوم تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور و مقابله با دروغ پردازی و شایعات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ با حجت الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات و برخی از مسئولین این وزارتخانه دیدار کردند و نشست مشترک داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت کشور و منطقه از نگاه امنیتی و تحلیلی از وضعیت منطقه ارائه کرد و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن قدردانی از تلاش‌ها، زحمات و مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند؛ از جمله اینکه بر لزوم توجه به طرح ها و لوایح امنیت‌ساز، ضرورت بازنگری در برخی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور و ضرورت اقدام برای مقابله با دروغ پردازی و شایعات تاکید کردند.

رضایی گفت: این جلسه هم‌زمان با سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات تشکیل شد و اعضای کمیسیون از زحمات وزارت اطلاعات در چند دهه گذشته تقدیر و تشکر کردند.

کد خبر 6614163
زهرا علیدادی

