به گزارش خبرگزاری مهر، واحد جولایی در این زمینه اظهار کرد: به‌منظور مستندنگاری و تکمیل پرونده ثبت ملی قلعه تاریخی صارم‌بگ مهاباد، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان با همکاری جمعی از میراث‌دوستان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حفظ و صیانت از آثار تاریخی، اقدام به بازدید میدانی و مستندسازی این بنای ارزشمند کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد افزود: در جریان این بازدید، اطلاعات تاریخی، معماری و فرهنگی مربوط به قلعه جمع‌آوری شد تا پس از بررسی‌های نهایی و تکمیل مستندات، پرونده ثبت ملی این اثر به شورای ثبت آثار تاریخی کشور ارسال شود.

وی تصریح کرد: قلعه صارم‌بگ که یادگاری از دوران صفویه به شمار می‌رود، یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی منطقه بوده و از نظر معماری سنتی، مصالح به‌کاررفته و نقش اجتماعی در تاریخ مهاباد، دارای اهمیت فراوان است.

جولایی گفت: این قلعه در غرب مهاباد و در قله‌ای به همین نام در نزدیکی روستای لاچین واقع شده است و حدوداً ۷ هکتار وسعت دارد، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، آخرین بار که بنا متروکه شده به شدت آسیب دیده قطعاً نیاز به مرمت‌هایی دارد که امیدواریم در سنوات آینده پس از ثبت این اثر اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود بدون شک ثبت آن، این قلعه مهم را نه‌تنها جزو آثار تحت حفاظت میراث‌فرهنگی قرار خواهد داد بلکه از لحاظ حمایت‌های قانونی برخوردار خواهد بود و مچنین می‌توان برای تعمیر و مرمت آن اعتباراتی درخواست و تخصیص داد.