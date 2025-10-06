به گزارش خبرگزاری مهر، محوطه طبیعی فرهنگی «توس نوذر» واقع در شهرستان سنندج، میدان ۱۲ فروردین، با شماره ۱۴۰۱ در فهرست میراثطبیعی ملی ثبت شد.
همچنین «درخت توت میدان سنندجی» که قدمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ سال دارد و در خیابان طالقانی سنندج واقع است، با شماره ۱۳۶۰ به ثبت رسید.
تأکید بر حفاظت و نظارت وزارت میراثفرهنگی
پویا طالبنیا، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در این باره اظهار کرد: ثبت این دو اثر در فهرست میراثطبیعی ملی، گامی مهم در جهت حفاظت از جلوههای طبیعی و تاریخی شهر سنندج است و نشاندهنده تنوع و غنای طبیعی استان کردستان به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ معاون میراثفرهنگی کشور، افزود: این آثار تحت نظارت و حمایت وزارت میراثفرهنگی قرار دارند و هرگونه دخل و تصرف که منجر به تخریب یا تغییر اصالت آنها شود، ممنوع است.
اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان کردستان
طالبنیا همچنین بر لزوم حفاظت از درختان کهنسال و محوطههای طبیعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: جلب مشارکت مردمی در صیانت از این میراث ارزشمند و حفاظت از آثار طبیعی استان کردستان از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
وی با اشاره به ظرفیتهای غنی کردستان در حوزه میراث طبیعی، تصریح کرد که ثبت این آثار گام مهمی در حفظ و نگهداری این میراث برای آینده است.
