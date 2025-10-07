ورود جدی دادستانی ری به روند احیای چشمه علی تهران

محمدمهدی رحیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر،از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع احیای چشمه علی خبر داد و گفت: این پروژه با هدف حفظ میراث تاریخی و بهره‌برداری همزمان از خط متروی تهران در حال پیگیری است.

رحیمی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: چشمه علی نه تنها برای شهرستان ری، بلکه برای کل ایران اهمیت دارد و قدمت این اثر تاریخی به بیش از هشت‌هزار سال می‌رسد. بخشی از تمدن ایران در این منطقه شکل گرفته و احیای آن به معنای پاسداشت بخشی از هویت ملی کشور است.

وی با اشاره به جلسات مشترک با شهرداری تهران افزود: از ابتدای طرح، دادستانی شهرستان ری با جدیت وارد موضوع شد تا علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، امکان استفاده شهروندان از مترو نیز فراهم شود. هدف ما تحقق هم‌زمان هر دو موضوع است تا هم چشمه علی احیا گردد و هم پروژه مترو بدون وقفه ادامه یابد.

دادستان ری با بیان اینکه برخی مشکلات در روند اجرای طرح از گذشته وجود داشته است، گفت: در زمان آغاز عملیات اجرایی، برخی مجوزها به‌درستی اخذ نشده بود که این موضوع در جلسات کارشناسی با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد.

رحیمی ادامه داد: در حال حاضر شرکت مشاور تخصصی برای بررسی راهکارهای احیای چشمه علی تعیین شده و بر اساس گزارش این شرکت، امکان احیای واقعی چشمه وجود دارد. اگر قرار بود احیای غیرواقعی انجام شود، تاکنون صورت گرفته بود، اما هدف ما احیای پایدار و اصولی است.

وی با اشاره به تشکیل چندین جلد پرونده در دادسرا درباره چشمه علی تصریح کرد: حل این موضوع صرفاً با یک دستور یا نامه ممکن نیست. مصوبات قانونی متعددی در این زمینه وجود دارد که دارای ضمانت اجرایی هستند و پیگیری آن‌ها ادامه خواهد داشت؛ چه در دوره مسئولیت بنده و چه پس از آن.

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل مطالعات کارشناسی و همکاری شهرداری تهران، ان‌شاءالله به‌زودی خبر احیای چشمه علی و بازگشت این میراث ارزشمند به حیات طبیعی خود به اطلاع مردم شریف و شهروندان عزیز خواهد رسید.