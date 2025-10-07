تجلی وحدت و اقتدار در نقطه صفر مرزی جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در طلیعه‌ی هفته نیروی انتظامی، جمعی از پاسداران گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب‌الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه که در جنوب شرق در حال ماموریت هستند با مرزبانان فرماندهی انتظامی دیدار کردند؛ دیداری که نماد همدلی، هم‌رزمی و اتحاد نیروهای حافظ امنیت و اقتدار ملی بود.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، جشن‌های معنوی و سرودهای میهنی آغاز شد و فضای مرزی را آکنده از شور و شعور انقلابی ساخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام مردانی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در گروه، و سرهنگ پاسدار حامد سعیدی، معاون هماهنگ‌کننده گروه، طی سخنانی، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، بر جایگاه خطیر مرزبانی در صیانت از خاک پاک ایران اسلامی تأکید کردند و از مرزبانان به‌عنوان سنگربانان غیرتمند وطن یاد کردند.

در این آیین باشکوه، پیام تبریک سردار بیگی، فرمانده گروه، قرائت شد؛ پیامی سرشار از افتخار و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان. همچنین به رسم یادبود و تجلیل از رشادت‌های این عزیزان، چفیه‌هایی به‌عنوان نماد دفاع مقدس و مقاومت، به فرمانده و کارکنان مرزبانی اهدا گردید.

حضور نیروهای رسمی و وظیفه در این مراسم، جلوه‌ای از هم‌افزایی و روحیه جهادی میان مدافعان وطن بود؛ مدافعانی که با ایمان، غیرت و عشق به ایران اسلامی، در خط مقدم امنیت ایستاده‌اند. این دیدار، بار دیگر نشان داد که مرزهای ایران، با دستان توانمند فرزندان انقلاب، در امنیتی پایدار و غرورآفرین قرار دارد.