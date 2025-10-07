تقوی: خدمت به مردم مهمترین مأموریت فراجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کاظم تقوی در ضیافت همدلی فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، بر اهمیت همدلی و همکاری بین نیروهای امنیتی و نظامی تأکید کرد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: همدلی و همکاری بین نیروهای نظامی و انتظامی میتواند ما را در مقابل تلههای طراحی شده توسط دشمنان مقاومتر کند.
وی در ادامه با اشاره به تجلیل از شهدای دفاع مقدس و خدمات ارزنده آنان، اظهار کرد: ما باید قدردان زحمات و فداکاریهای شهدا باشیم و این ارادت را در عمل نشان دهیم.
تقوی با تقدیر از تلاشهای سردار غیاثی و همکارانشان در برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان گفت: خدمت به دهها هزار نفر در این مراسم کار بسیار دشواری است و نیاز به زحمات و دقت بالایی دارد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به شرایط امنیتی کنونی، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما در برابر تهدیدات امنیتی سنگینتر از گذشته است. باید با تلاش مضاعف و همدلی بیشتر، امنیت را برای مردم فراهم کنیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده، گفت: با همت و تلاش میتوانیم امنیت را برای مردم استان خراسان رضوی تأمین کنیم و در راستای خدمت به انقلاب اسلامی گام برداریم.
تقوی بیان کرد: امیدواریم با همدلی و همکاری، بتوانیم از تمامی چالشها عبور کرده و آیندهای روشن برای استان رقم بزنیم.
