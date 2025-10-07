  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

پیام تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت هفته‌ نیروی انتظامی

پیام تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت هفته‌ نیروی انتظامی

حجت الاسلام والمسلمین خطیب به مناسبت هفته‌ نیروی انتظامی طی پیامی این هفته را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به مناسبت هفته نیروی انتظامی در پیامی این هفته را به خدامان انتظامی کشور تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار رادان

فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

با تبریک هفته‌ی نیروی انتظامی به جناب‌عالی و تمامی خدمتگزاران انتظامی کشور، سپاس خود و سربازان گمنام امام زمان را به اقدامات و تلاش‌های جهادگرانه آنان، تقدیم می‌داریم.

نیروی انتظامی، هم راستا با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، بعنوان خط مقدم جبهه داخلی، فداکارانه جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی سازی امنیت را به نمایش گذاشته و در ایجاد آرامش عمومی نقش‌آفرینی نموده‌است.

در مقابله با جنگ تحمیلی رژیم صهیونی-آمریکایی نیز، جان بر کفان آن فرماندهی، هم‌پای دیگر همسنگران خود، ضمن خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، در ایجاد نظم و امنیت در سراسر میهن اسلامی ایفای نقش نموده و شهیدان والا مقامی را تقدیم داشته که یادشان بخیر و راهشان پر رهرو باد.

از خداوند سبحان برای همه عزیزان فرماندهی انتظامی، تحت فرماندهی معظّم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) موفّقیّت همراه با عافیت و پیروزی مسألت می‌نماییم.


سیّداسماعیل خطیب

کد خبر 6614732
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها