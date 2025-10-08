محمد زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به چرایی عدم انتشار مجموعه‌شعر تا امروز، گفت: من سال‌هاست که کتاب آماده چاپ دارم، منتهی تا امروز شرایط لازم برای چاپ فراهم نشده است. با یک انتشاراتی مذاکره کردیم که گمان می‌کنم علاقه چندانی به من نداشتند؛ پس از آنکه علاقه‌مند شدند هم من دیگر چندان به آن‌ها علاقه‌مند نبودم!

زارعی در ادامه افزود: وضعیت کنونی چاپ کتاب به گونه‌ای است که تیراژها پایین است؛ مثلاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ نسخه. این رویه باب میل من نیست. من دوست دارم اگر قرار است کتابی چاپ کنم، هم تیراژ آن در خور باشد و هم کیفیت بصری و کتاب‌سازی اثر خوب باشد. ناشر باید برای مخاطب احترام قائل باشد تا وقتی کتاب به دست مخاطب می‌رسد، از آن لذت ببرد. ان‌شاءالله که خداوند بخواهد و امسال بتوانم کتابم را منتشر کنم.

تأخیر در چاپ کتاب باعث شده شعرهایم به پختگی برسند

وی در خصوص مجموعه‌های آماده انتشارش، گفت: یک مجموعه‌شعر عاشقانه و یک مجموعه‌شعر آیینی آماده دارم. بعضی معتقدند انتشار کتاب من به تأخیر افتاده است، اما من فکر می‌کنم این تأخیر باعث شده گزینش شعرها بهتر انجام شود؛ هم اشعار به پختگی بیشتری برسند و هم در طول این مدت ویرایش شوند. از این منظر ناراضی نیستم.

این شاعر درباره تعداد شعرها در مجموعه‌های آماده انتشارش، گفت: فکر می‌کنم در هر مجموعه حدود ۵۰ تا ۶۰ شعر وجود داشته باشد. اگر دستم باز باشد و حساسیت زیادی به خرج ندهم، تعداد بیشتر از این هم می‌تواند باشد، اما به نظرم اگر حساسیت به خرج دهی، نتیجه بهتری خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته در این سال‌ها شعرهای بسیاری نوشته‌ام و اگر هم حساسیت به خرج دهم، می‌توانم یک مجموعه شعر دیگر هم گردآوری کنم. یعنی علاوه بر یک کتاب آیینی و یک کتاب آزاد، می‌توانم کتاب سومی داشته باشم که اشعار آن بیشتر آزاد و عاشقانه است. از آنجا که روی اشعار آیینی بسیار حساس هستم، شاید گزینش‌ها در آن مجموعه موشکافانه‌تر باشد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که آیا از شعرهای جشنواره‌ای خود در کتاب آیینی استفاده می‌کند یا خیر، پاسخ داد: بله. دلیلش این است که من وقتی در حوزه آیینی شعر می‌گویم، برای کنگره شعر نمی‌گویم؛ زیرا اگر برای کنگره شعر بگویم، پس از مدتی به شعرسازی روی می‌آورم و ارزش کار کم می‌شود. شاید بتوانم در یکی دو جشنواره شرکت کنم، اما این کار از نظر روحی، فکری و قلبی برای خود من چندان رضایت‌بخش نیست. همان‌طور که گفتم، روی اشعار آیینی بسیار حساس هستم و اکثر شعرهای آیینی من قابل دفاع‌اند.

دوست دارم خودم را با چاپ کتاب، ‌محک بزنم

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار نشر در حوزه شعر، گفت: وضعیت بازار نشر واقعاً مطلوب نیست و از راه کتاب درآمدی حاصل نمی‌شود. چاپ کتاب در این شرایط بیشتر به این دلیل است که اثری از خود به جا بگذاری و لااقل «سنگ محک»ی از خود ارائه دهی که این شناسنامه کاری من است؛ آیا قرار است بهتر از این باشم یا همین‌جا بمانم؟

زارعی افزود: چاپ کتاب بستری فراهم می‌کند که هم مخاطب بیشتر تو را بشناسد و هم فضای حرفه‌ای‌تر روی شاعری حساب ویژه‌ای باز کند. به قول سعید بیابانکی که می‌گوید «بنده یک شاعر اولوالعزمم»؛ یعنی شاعری که کتاب چاپ کرده است، مثل پیامبری است که کتاب‌دار شده است. وقتی ما شاعر اولوالعزم می‌شویم، نگاه دیگری به شعر ما می‌شود. حتی اگر ما را به عنوان یک شاعر خوب بشناسند، اگر کتابی نداشته باشیم، به عنوان یک شاعر دارای شناسنامه شناخته نمی‌شویم.

وی ادامه داد: دوست دارم با چاپ کتاب خودم را تثبیت کنم و از آن‌چه هستم عبور کنم. این عبور کردن بسیار مهم است؛ و اینکه بالاخره اثری از من باقی بماند؛ حالا چه در دنیای شعر بمانم و چه نمانم. دوست دارم از این دوره فعالیت ادبی‌ام، یادگاری برای دوستان، خانواده و عزیزانم باقی بماند. من یک دختر کوچک دارم که اکنون چهار سال دارد. دوست دارم پانزده سال دیگر که بیست ساله می‌شود، یادگاری از پدرش داشته باشد. ممکن است در این کتاب شعری هم به او تقدیم شده باشد و این کتاب برایش ارزشمند شود. به همین دلیل دوست دارم مجموعه‌شعرم را منتشر کنم. امیدوارم حداقل یکی از کتاب‌ها به نمایشگاه سال آینده برسد.