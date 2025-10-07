به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام تقی روحانی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار با سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قزوین، بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه جوانان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش بنیادین مطالعه در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اظهار داشت: تأکید بنده همواره به مردم، خصوصاً جوانان، بر مطالعه کتاب بوده است؛ چراکه و برترین کتابخوانی نیز قرائت مستمر قرآن کریم است.
حجتالاسلام روحانی همچنین از تلاشهای مجموعه اداره کتابخانههای عمومی شهرستان آبیک در برپایی هفتگی نمایشگاه کتاب در محل نمازجمعه تقدیر کرد و این اقدام را مصداقی از تبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست.
امام جمعه آبیک با بیان اینکه کتابخانهها باید به پایگاههای فرهنگی فعال تبدیل شوند، افزود: حضور کتاب در زندگی روزمره مردم، بهویژه در مناسبتهای دینی و اجتماعی، میتواند روح تازهای به فضای فرهنگی شهرها ببخشد.
در این دیدار، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان نیز گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و برنامههای توسعهای کتابخانهها در سطح استان ارائه کرد و بر آمادگی مجموعه برای همکاری بیشتر با نهادهای مذهبی و فرهنگی تأکید نمود.
