۱۱۶ هزار وسیله نقلیه سنگین در نیمه نخست امسال در پایتخت جریمه شدند

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حیاتی وسایل نقلیه سنگین در حملونقل شهری و بینشهری، اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۱۶ هزار مورد تخلف از سوی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در پایتخت، ثبت و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: این تخلفات شامل مواردی چون عدم رعایت مقررات حمل بار، عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی، عبور کامیون و اتوبوس از خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راه ها دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت، سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر، بارگیری غیرایمن، حمل مسافر با وسایل نقلیه غیرمجاز، و عدم نصب پلاک استاندارد در قسمت عقب خودروهای سنگین بوده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: عدم رعایت مقررات حمل بار ۴۲۶۴ مورد، عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات۲۰۴۵۲ مورد، عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری ۶۹۴۹۵ مورد، عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوس های برون شهری در ساعات غیرمجاز در معابر شهری ۱۰۹۲۲ مورد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اعمال قانون شده اند.
سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه وسایل نقلیه سنگین به دلیل ابعاد، وزن و نوع کاربریشان، در صورت بروز تخلف میتوانند خطرات جدی برای سایر کاربران جادهای ایجاد کنند، گفت: رعایت مقررات از سوی رانندگان این وسایل نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. بارگیری غیرایمن، تردد در ساعات ممنوعه و عبور از خطوط سرعت، میتواند منجر به تصادفات مرگبار شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پلیس راهور با هدف ارتقاء ایمنی ترافیک شهری، نظارتهای خود را در محورهای پرتردد و معابر شهری افزایش داده و با تخلفات بهصورت قاطع برخورد خواهد کرد. رانندگان باید بدانند که هرگونه بیتوجهی به مقررات، علاوه بر جریمه، میتواند جان خود و دیگران را به خطر اندازد.
سردار موسوی پور از رانندگان خواست تا در هنگام بارگیری، از تجهیزات ایمنی استفاده کنند، بار را بهدرستی مهار کنند، پلاکهای استاندارد نصب کنند و از تردد در ساعات ممنوعه در معابر شهری خودداری کنند.
سردار موسوی پور در پایان گفت:رانندگان وسایل نقلیه سنگین، ستونهای حملونقل کشور هستند. رعایت مقررات حمل بار، ایمنی در بارگیری، تردد در ساعات مجاز و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، نهتنها از بروز حوادث جلوگیری میکند، بلکه نشاندهنده مسئولیتپذیری حرفهای آنان است. با رعایت قانون، شهری ایمنتر و جادههایی مطمئنتر خواهیم داشت.
نظر شما