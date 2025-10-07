  1. سیاست
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

نمایندگان مجلس خواستار اهدای نشان خدمت به علیرضا دبیر شدند

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از موفقیت‌های علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی تقدیر کرده و خواستار اهدای نشان خدمت به او شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، نامه جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور در راستای اهدای نشان خدمت به علیرضا دبیر، رئیس فدارسیون کشتی آزاد و فرنگی را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد آل محمد

اینجانبان نمایندگان مردم شریف ایران و مجلس شورای اسلامی از جنابعالی درخواست می‌کنیم که نظر به خرسندی و خوشحالی ملت عزیز ایران اسلامی در اقدام و تلاش بسیار قابل تحسین همراه با تعهد فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس محترم فدراسیون جناب آقای علیرضا دبیر که منجر به کسب مقام اول در مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی شده است، نشان خدمت تصویب و اهدا گردد.

کد خبر 6614549
زهرا علیدادی

