به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهرماه) مجلس، گفت: تشکر خالصانه و ویژهای از مردم دارم که در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن، اتحاد داشتند و نقطه قوت اصلی کشور، روحیه یکدلی آنان بود که امیدواریم این مسیر تداوم یابد.
وی با اشاره به اینکه امروز با تلاطم ارزی مواجه هستیم، اظهار کرد: یک تفکر میگوید کاری به قیمت ارز نداشته باشیم و فقط باید دقت کنیم ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و اینکه چه کسی به چه کسی بفروشد و با چه قیمتی، مهم نیست. اما تفکر دوم میگوید باید نرخ ارز را میخکوب کنیم، همه نیازهای ارزی را با همان نرخ دهیم و نرخهای غیررسمی را به رسمیت نشناسیم؛ این دو تفکر وقتی در اجرا با هم تلاقی میکنند، کشمکشهایی بهوجود میآید که گاهی موجب جهشهای ارزی میشود.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر دو تفکر ارزی نقاط قوت و بحث های علمی دارند و میتوان با اشتراک آنها به ایدهای رسید که تلاطمهای ارزی کاهش یابد و حتی حل شود.
وی افزود: تفکری که به میخکوب کردن نرخ ارز معتقد است، چند پیشفرض دارد که اگر رعایت شود، قابل تحقق است که یکی از مهمترین آنها، جلوگیری از قاچاق است. امروز حداقل ۳۵ میلیارد دلار قاچاق داریم که اگر این رقم در اختیار شبکه رسمی بانکی باشد، نهتنها تمام نیازهای رسمی کشور پاسخ داده میشود، بلکه احتمالاً مازاد هم خواهیم داشت.
طاهری بیان کرد: باید کاری کنیم که میزان ارز، صادرات و در نتیجه منابع ارزی افزایش پیدا کند تا تقاضا و عرضه آن با یکدیگر همخوانی داشته باشند. مبارزه با قاچاق را نباید فقط در مرزها دنبال کنیم و اگر واقعاً به دنبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم، باید از طریق سامانه تجارت و تراکنشهای مالی اقدام کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر بتوانیم شرایط صادرات و بازار را رونق دهیم و از طریق سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، هم میتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم و هم منابع ارزی کشور را افزایش دهیم.
نماینده مردم زنجان گفت: در شرایطی که ارز زیاد شود و عرضه افزایش یابد، میتوان به بخشهایی از نیازهای غیررسمی بازار هم پاسخ داد، اما با وضعیت فعلی و این حجم قاچاق، امکان تک نرخی کردن ارز اصلاً وجود ندارد.
وی در ادامه، گفت: واقعاً دلیلی برای تصویب CFT در مجمع را پیدا نمیکنم. CFT یعنی ما باید مبدا و مقصد تراکنشهای مالی را برای آنها مشخص کنیم و سوال این است که آیا کشوری که در تحریم است، میتواند مبدا ارز خود را مشخص کند؟
