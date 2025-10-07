به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب موافقت کردند.



محورهای اصلی تحقیق و تفحص:



- بررسی مبانی مطالعاتی، نحوه انتخاب و اجرای کارهای مشاوره‌ای و صلاحیت عوامل کارشناسی دفتری و میدانی و میزان رعایت سلسله‌مراتب مطالعاتی و تاییدات مراجع ذی‌صلاح.



- بررسی نحوه برنامه‌ریزی منابع آب، تعیین ظرفیت سازه‌ای و ذخیره‌ای، ظرفیت انتقال از جمله تونل‌ها، کانال‌های اصلی و فرعی، خطوط لوله و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایاب طرح گرمسیری و طرح‌های وابسته.



- نحوه تخصیص منابع آب به نیازهای پایین‌دست، تغییرات ایجادشده در طول مطالعات و عملیات اجرایی و مبانی تصمیم‌گیری‌های فنی در این زمینه.



- بررسی نحوه ارجاع کار و انتخاب پیمانکاران حقیقی و حقوقی، شفافیت قراردادها و میزان رعایت قوانین مالی و معاملاتی کشور.



- بررسی علل شفاف نبودن قیمت واحد تمام‌شده پروژه‌ها و نحوه مدیریت اعتبارات ارزی و ریالی شامل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، قراردادهای مشارکتی، موافقت‌نامه‌ها و صورت‌جلسات مالی تعهدآور.



-ارزیابی فرآیند احراز صلاحیت و انتصاب مدیران اجرایی، ستادی و میدانی در طرح‌های مرزی غرب کشور.



-مقایسه قیمت هر مترمکعب آب اختصاصی با مبانی و نتایج مطالعات اقتصادی طرح و دلایل عدم شفافیت در این زمینه.