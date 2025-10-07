۴۳ نماینده مجلس: مصوبه تاثیر معدل در کنکور، اصلاح یا لغو شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر مهرداد گودرزوند به وزیر امور خارجه درباره ضرورت دقت و هوشیاری در مذاکرات و عمل به توصیه رهبری و عدم اعتماد به آمریکا در توافق احتمالی

تذکر احسان عظیمی‌راد و ۴۶ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام‌رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی

تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی و ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور درباره ضرورت رسیدگی به اعتراضات داوطلبان به آزمون های استخدامی کیفیت بخشی آموزگاری و دبیری از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

تذکر احمد مرادی و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر نفت درباره ضرورت تأمین خوراک پالایشگاه های کوچک دارای مجوز

تذکر حامد یزدیان و ۴۲ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره اصلاح و لغو مصوبه زیان بار تأثیر معدل در کنکور

تذکر حامد یزدیان به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم برخورد قاطع با برخی از استانداران درباره اظهارات خلاف دین

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به وزیر دادگستری برای جلوگیری از خرید و فروش قولنامه های زمین های صنعتی و کشاورزی سنددار

تذکر احمد راستینه نماینده شهرکرد و ۵۶ نماینده دیگر به رئیس جمهور مبنی بر لزوم تسریع در اجرای طرح خودروی جانبازان

تذکر محمدرضا صباغیان و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم رسیدگی به نتیجه برگزاری آزمون کیفیت بخشی آموزگاری ۱۴۰۳

تذکر محمود طاهری و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم برنامه ریزی برای تحقق شعار سال

تذکر قاسم روانبخش و ۵۹ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ درباره ضرورت ارائه لایحه اصلاحی جهت تفکیک میان مساجد دارای فضای تجاری و مساجد فاقد فضای تجاری در مورد پرداخت قبوض آب، برق و گاز.