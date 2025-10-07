  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

۵ سوال نمایندگان از وزیر نیرو اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۵ فقره سوال نمایندگان از وزیر نیرو اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، چند فقره سوال نمایندگان از وزرا به شرح زیر اعلام وصول شد:

سوال رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان از وزیر نیرو درباره علت عدم اقدام برای بازچرخانی پساب در صنایع و استفاده از آب‌های غیرمتعارف

سوال احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس از وزیر نیرو درباره علت عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران در حوزه شیرین‌سازی آب

سه سوال مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و جمعی از نمایندگان دیگر از وزیر نیرو شامل موارد زیر:

علت انتقال آب از رودخانه زاینده‌رود با مقاصد غیرشرب

علت موافقت با طرح‌های توسعه مسکن در حوزه آبریز بحرانی

علت اجرای طرح‌های انتقال آب به خارج از استان، با وجود فرونشست زمین در اصفهان

سوال محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم اقدام برای بازنگری محتوای کتب درسی

