صوفی: هیچ تهدید خارجی به اندازه تفرقه داخلی خطرناک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در تمام بزنگاه‌های تاریخی ثابت کرده که از جنس مقاومت است، نه تسلیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که نظم جهانی در حال تغییر است، وحدت ملی و انسجام داخلی باید چون دژی مستحکم، حافظ منافع ملی باشد. هیچ تهدید خارجی به اندازه تفرقه داخلی خطرناک نیست. امروز به اتحاد مقدس میان ملت و حاکمیت نیاز داریم تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی غلبه کنیم.

وی در ادامه، گفت: جهان امروز شاهد آزمون بزرگ در غزه است؛ از یک سو، مردمی مقاوم و محاصره‌شده با دستان خالی اما ایمانی راسخ از کرامت انسانی خود دفاع می‌کنند و از سوی دیگر، سکوت و بی عملی سردمداران غربی در برابر جنایات صهیونیستی، رسوایی اخلاقی قرن است. در این جنگ، حتی اگر توافقی حاصل شود، نسل‌کشی و جنایت بشری لکه ننگی بر چهره خبیث اسرائیل و حامیانش یعنی آمریکا و اروپا و سران کشورهای عربی است که در برابر این جنایت سکوت کردند.

صوفی بیان کرد: جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است. گرانی‌های بی‌ضابطه، نوسانات بازار، تورم افسارگسیخته و شکاف طبقاتی باید با تصمیمات قاطع و ساختاری مجلس و دولت مهار شود.

وی اظهار کرد: از رئیس‌جمهور می‌خواهم از طرح حذف سازمان عشایری در جهت جلوگیری از نگرانی‌های این قشر زحمت‌کش و مولد جلوگیری کند و در بودجه سال آینده، پرداخت حقوق قانونی معلولان را مطابق قانون لحاظ نماید.