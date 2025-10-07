حاجی بابایی: «عشایر» منشأ خدمات و زینت نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر، مردم بزرگی هستند که در طول تاریخ به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی، منشأ خدمات و زینت نظام هستند؛ امروز بر ما واجب است که در خدمت رسانی به این قشر، کوشا باشیم و به آنها کمک کنیم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تبریک هفته فراجا، گفت: دلاورمردان نیروی انتظامی صبورانه و صادقانه در حال خدمت به مردم هستند. دولت و مجلس باید عنایت ویژه‌ای به این قشر زحمتکش داشته باشند.