به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اثر، فیلم کوتاه «زبان‌بسته» به نویسندگی و کارگردانی علی فرد به هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی کنیا ۲۰۲۵

Kenya International Sports Film Festival (KISFF) راه یافت.

جشنواره فیلم‌های ورزشی کنیا (kisff) به عنوان مهمترین رویداد سینمای ورزشی قاره آفریقا است که از سال ۲۰۱۸ در شهر نایروبی کنیا آغاز شده است. این جشنواره امسال از ۱۶ تا ۱۹ اکتبر، برابر ۲۴ تا ۲۷ مهر برگزار می‌شود و فیلم کوتاه «زبان بسته» با دیگر آثار شرکت‌کننده در این رویداد هنری به رقابت خواهد پرداخت.

فیلم کوتاه «زبان بسته» پیش از این در جشنواره احمدآباد هند، در شهرهای پونا، دهلی و احمدآباد حضور داشته است.

احسان مجیدی، مجتبی کاظمی، محمدعلی حسینعلی‌پور، مجتبی واشیان، پوریا عبدی، هادی رسولی، مهدیار سرلک، آریو امیرآبادی، کامیار صادقی کیوان، امیررضا صمیعی، حمیدرضا قهرمانی، محمدحسین امینی و سینا روح‌نژاد بازیگرانی هستند که دراین اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: علی ظروفچی، مجری طرح: مرتضی لشگری، مدیر فیلمبرداری: علی غلامی، تدوین: امید توتونچی، صدابردار: افشین ملکی، صداگذار: سجاد نورمحمدی، طراح صحنه و لباس: علی فرد، عکاس: محمد صفا، گروه فیلمبرداری: ارسلان ولی‌الهی، آرین هاشمی و علی پیرهادی، طراح نور: رسول همتی، پوستر: دانیال عرب‌زاده، پخش بین‌الملل: فرست اسکرین و مدیر روابط عمومی: نگار امیری.