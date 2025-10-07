  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران تشکیل می‌شود

شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران تشکیل می‌شود

همزمان با سیصد و شصتمین جلسه شورای شهر تهران، «لایحه شهردار درباره شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران با محوریت عدالت شهری» بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، «لایحه شهردار تهران درخصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» بررسی شد.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه شورا و در جریان بررسی «لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» گفت: باعث خرسندی است که در هفته تهران فرصتی فراهم شود که این لایحه و تشکیل شرکت گردشگری در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی افزود: لایحه ای در ۱۲ خرداد ماه سال قبل به شورا ارائه شد و پس از بررسی ها حکم ۹۱ برنامه چهارم در قالب یک طرح اصلاح و آبان ماه در شورا تصویب شد.

محمدامین توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه از سال‌های اخیر درخصوص تهران گردی تدابیری اتخاذ شده است، اظهار کرد: این موضوع از زنجیره گردشگری مجزاست و برای برقراری تورها آژانس تهران گشت پیش‌بینی شده است.

وی در مورد لایحه شرکت گردشگری برج میلاد هم گفت: باید بخشی از موارد را با سیاست‌گذاری حل کنیم و بخشی هم با مدیریت حل می‌شود. اگر امروز تصمیم بگیریم این موضوع برای بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر مهم خواهد بود.

لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری پس از بررسی توسط اعضای شورای شهر تهران، با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.

کد خبر 6614602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها