از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه شرکت تفریحی برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت فوق‌العاده در روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲ در محل تالار شورا برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در این جلسه گزارش معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری در خصوص جابجایی و کاشت درختان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران، قرائت شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته سخنگوی شورای شهر در جلسه فوق همچنین یک فوریت طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن» و نیز لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بررسی لایحه «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران موضوع حکم (۹) اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» که یک فوریت آن در جلسه سیصد و سی ام به تصویب رسید و قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی- اجتماعی و برنامه و بودجه و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در دستور کار جلسه سیصد و پنجاه و سوم شورا خواهد بود.