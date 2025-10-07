کشف ۱۳۰ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق در شهرک کاوه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس، مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شهرک کاوه تخلیه و دپو شده که این کالاها همگی خارجی و قاچاق هستند.

وی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران اعزام شده و در بازرسی از محل، ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی خودروهای سنگین کشف شد که هیچ کدام مستندات و مدرک قانونی نداشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید و از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.