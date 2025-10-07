  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

کشف ۱۳۰ میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق در شهرک کاوه تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی خودروهای سنگین قاچاق در یک انبار در شهرک کاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس، مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شهرک کاوه تخلیه و دپو شده که این کالاها همگی خارجی و قاچاق هستند.

وی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران اعزام شده و در بازرسی از محل، ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی خودروهای سنگین کشف شد که هیچ کدام مستندات و مدرک قانونی نداشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید و از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

