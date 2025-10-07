۱۳ هزار پرونده تخلف اقتصادی در آذربایجان غربی رسیدگی شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۱۳ هزار و ۸۳ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات ،قاچاق کالا و ارز و بهداشت ،دارو و درمان رسیدگی کردند، افزود: صاحبان این پرونده ها به پرداخت ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده هشت هزار و ۹۰۵ فقره در بخش کالا و خدمات، سه هزار و ۵۵۵ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و ۶۲۳ فقره مربوط به حوزه بهداشت،دارو و درمان می باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات های غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق ، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف،نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف،حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته نجف زاده واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۱۶۵۱ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۹ هزار و ۶۴۵ واحد بازرسی و در این تعداد از بازرسی به سه هزار و ۷۶۷ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان به پرداخت ۲۰۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جریمه ۱۱۹ میلیارد ریالی نانوایان متخلف در آذربایجان غربی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از رسیدگی به ۲ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده مربوط به تخلفات در حوزه آرد و نان طی امسال خبر داد و افزود: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۱۹۲ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۱۶۴ فقره از این پرونده ها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۴۰ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه آرد می باشد .

نجف زاده اعلام کرد: شعب رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده ها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

به گفته نجف زاده شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و پلمپ واحد،نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.

وی گفت: عوامل گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی ،اتاق اصناف و اداره صنعت،معدن و تجارت استان گزارش این تخلفات را در بازرسی از نانوایی ها و مراکز توزیع آرد کشف و پرونده های آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.