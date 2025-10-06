  1. استانها
دستگیری دو باند بزرگ کلاهبرداری در شهرستان گچساران

دوگنبدان-فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری دو باند بزرگ کلاهبرداری کشوری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان از دستگیری دو باند کلاهبرداری اینترنتی در گچساران خبر داد و گفت: این دو باند کلاهبرداری اسکیمر «کپی کارتهای بانکی» با برداشت حدود ۴۰ میلیارد ریال و باند فیشینگ «ارسال لینک جعلی» با برداشت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سراسر کشور توسط ماموران پلیس فتا گچساران کشف و مجرمین به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گچساران بیان کرد: اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح حوزه های شهری وروستایی در کاهش جرایم تاثیر بسزایی داشته است .

وی افزود: در شش ماه اول نخست امسال ۲ هزار و ۹۵دستگاه انواع خودرو و ۱۸۰ دستگاه موتور سیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شد.

سرهنگ خادمیان از کاهش ۱۷ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۱درصدی کشف سرقتها در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۹۰ درصد سرقت‌ها کشف و ۲۲۵ سارق دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال هم تاکنون بیش از ۴۴ کیلو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی گچساران از افزایش ۴۰۰ درصدی توقیف خودروهای شوتی کالای قاچاق خبر داد و یادآور شد: کالای قاچاق کشف شده دراین شش ماهه بالغ بر ۱۸۱ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت شمابه سال گذشته ۳۲۱درصد افزایش را نشان می دهد .

وی گفت: یکی از دغدغه های اصلی مردم جرایم وکلاهبرداری های سایبری بوده که پلیس فتای این شهرستان توانسته بیش از ۹۶درصد پرونده های جرایم سایبری را کشف و بالغ بر ۱۰میلیارد ریال به شکات و مالباخته ها عودت داده شود.

