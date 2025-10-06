دستگیری دو باند بزرگ کلاهبرداری در شهرستان گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان از دستگیری دو باند کلاهبرداری اینترنتی در گچساران خبر داد و گفت: این دو باند کلاهبرداری اسکیمر «کپی کارتهای بانکی» با برداشت حدود ۴۰ میلیارد ریال و باند فیشینگ «ارسال لینک جعلی» با برداشت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سراسر کشور توسط ماموران پلیس فتا گچساران کشف و مجرمین به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گچساران بیان کرد: اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح حوزه های شهری وروستایی در کاهش جرایم تاثیر بسزایی داشته است .

وی افزود: در شش ماه اول نخست امسال ۲ هزار و ۹۵دستگاه انواع خودرو و ۱۸۰ دستگاه موتور سیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شد.

سرهنگ خادمیان از کاهش ۱۷ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۱درصدی کشف سرقتها در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۹۰ درصد سرقت‌ها کشف و ۲۲۵ سارق دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال هم تاکنون بیش از ۴۴ کیلو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی گچساران از افزایش ۴۰۰ درصدی توقیف خودروهای شوتی کالای قاچاق خبر داد و یادآور شد: کالای قاچاق کشف شده دراین شش ماهه بالغ بر ۱۸۱ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت شمابه سال گذشته ۳۲۱درصد افزایش را نشان می دهد .

وی گفت: یکی از دغدغه های اصلی مردم جرایم وکلاهبرداری های سایبری بوده که پلیس فتای این شهرستان توانسته بیش از ۹۶درصد پرونده های جرایم سایبری را کشف و بالغ بر ۱۰میلیارد ریال به شکات و مالباخته ها عودت داده شود.