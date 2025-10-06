کشف ۴۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرکات کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت گمرکات استان کردستان شامگاه دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در ۶ ماه اول امسال ۴۴۰ هزار و ۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق در گمرکات مرزی استان کشف شد.

سرهنگ پرویز پورخزایی افزود: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و ارزش سوخت‌های مکشوفه بالغ بر ۱۸۱ میلیارد ریال است و در این زمینه ۱۸۶ فقره پرونده قضایی تشکیل شده است.

فرمانده یگان حفاظت گمرکات استان کردستان تصریح کرد: این کشفیات در نتیجه طرح‌های ویژه مهار قاچاق و برخورد با مظاهر تخلف محیطی در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه صورت گرفته است.

وی افزود: این اقدامات شامل عملیات‌های ضربتی و هماهنگ بوده که توسط کارکنان یگان حفاظت گمرکات استان در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی انجام شده است.

وی عنوان کرد: ارزش سوخت‌های مکشوفه در این مدت بالغ بر ۱۸۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال برآورد شده است و علاوه بر این، ۱۸۶ فقره پرونده قضایی در پی کشفیات صورت گرفته تشکیل شده و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

فرمانده یگان حفاظت گمرکات کردستان همچنین از دستگیری ۱۳۳ نفر و توقیف ۷۶ دستگاه کامیون که در عملیات‌های قاچاق سوخت دست داشتند، خبر داد.

وی در پایان تأکید کرد: هرگونه اقدام به برهم زدن نظم و امنیت در مرزهای رسمی استان، خط قرمز یگان حفاظت گمرکات است و با هرگونه تخلف به‌طور جدی برخورد خواهد شد.