به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: جمعی از فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی با رئیسجمهور و وزرای اقتصادی دولت، به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی تولید و سرمایهگذاری در کشور پرداختند. در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها و مشکلات موجود در حوزه ارز، سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی پرداختند و بر ضرورت تدوین سیاستهای حمایتی جدید برای پایداری تولید و افزایش صادرات تأکید کردند.
حسنزاده با اشاره به فضای روانی ناشی از اجرای «مکانیسم ماشه» گفت: برخی رسانههای خارجی تلاش دارند آثار این اقدام را بزرگنمایی کنند، اما آگاهی عمومی و سواد رسانهای مردم موجب شده است این فضاسازیها تأثیر چندانی نداشته باشد.
وی تأکید کرد: با وجود دشواریهای اقتصادی و تحریمهای طولانیمدت، فعالان اقتصادی کشور با روحیه میهندوستی و درک عمیق از منافع ملی، در کنار سیاستهای کلان دولت و منویات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید، همچنان در مسیر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم گام برمیدارند.
حسنزاده ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایتهای دولت، هماهنگی نهادهای اقتصادی و تلاش مضاعف بخش خصوصی، آیندهای روشنتر برای اقتصاد ایران رقم بخورد.
گفتنی است در این دیدار، پزشکیان با قدردانی از نقش بخش خصوصی در دورانهای سخت اقتصادی و تحریم، بر اهمیت همدلی دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان و همت خود در کنار بنگاههای اقتصادی ایستاده و تلاش دارد با ایجاد زیرساختهای پایدار، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.
وی افزود: بستههای حمایتی متعددی از جمله تعدیل در پرداخت مالیات، تسهیلات بیمهای و تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است تا بتوانند در شرایط کنونی به فعالیت خود ادامه دهند.
