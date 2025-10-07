  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

فضاسازی رسانه‌ای درباره مکانیسم ماشه تأثیری بر اقتصاد ندارد

فضاسازی رسانه‌ای درباره مکانیسم ماشه تأثیری بر اقتصاد ندارد

حسن‌زاده از ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی تازه برای تقویت تولید و صادرات سخن گفت و تأکید کرد که فضاسازی رسانه‌ای درباره مکانیزم ماشه تأثیری بر اقتصاد ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: جمعی از فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی با رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی دولت، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور پرداختند. در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود در حوزه ارز، سرمایه‌گذاری، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی پرداختند و بر ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی جدید برای پایداری تولید و افزایش صادرات تأکید کردند.

حسن‌زاده با اشاره به فضای روانی ناشی از اجرای «مکانیسم ماشه» گفت: برخی رسانه‌های خارجی تلاش دارند آثار این اقدام را بزرگ‌نمایی کنند، اما آگاهی عمومی و سواد رسانه‌ای مردم موجب شده است این فضاسازی‌ها تأثیر چندانی نداشته باشد.

وی تأکید کرد: با وجود دشواری‌های اقتصادی و تحریم‌های طولانی‌مدت، فعالان اقتصادی کشور با روحیه میهن‌دوستی و درک عمیق از منافع ملی، در کنار سیاست‌های کلان دولت و منویات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید، همچنان در مسیر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم گام برمی‌دارند.

حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌های دولت، هماهنگی نهادهای اقتصادی و تلاش مضاعف بخش خصوصی، آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم بخورد.

گفتنی است در این دیدار، پزشکیان با قدردانی از نقش بخش خصوصی در دوران‌های سخت اقتصادی و تحریم، بر اهمیت همدلی دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان و همت خود در کنار بنگاه‌های اقتصادی ایستاده و تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های پایدار، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.

وی افزود: بسته‌های حمایتی متعددی از جمله تعدیل در پرداخت مالیات، تسهیلات بیمه‌ای و تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است تا بتوانند در شرایط کنونی به فعالیت خود ادامه دهند.

کد خبر 6614825
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها