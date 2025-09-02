به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاون ایران در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما در حال برگزاری است.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری این همایش گفت: تجربه درخشان همکاری اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون به ویژه در جنگ ۱۲ روزه نشان داد همکاری فعالان غیر دولتی اقتصاد تا چه اندازه میتواند منجر به رفع نگرانی جامعه در تأمین مایحتاج باشد.
وی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار کرد: جامعه فعالان خصوصی با تمام توان در این سالها کنار سیاستهای دولت تلاش کرده و صاحبان بنگاههای تولیدی برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از اختلال در تأمین نیازمند مشارکت با یکدیگر هستند تا مثل گذشته توانمندی خود در کم اثر کردن تحریمها را به دنیا نشان دهیم.
حسنزاده افزود: امروز بنگاهها به منظور کاهش هزینههای تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و غیره نیازمند شبکه سازی جدی هستند که برگرفته از همان الگوی تعاونی در اقتصاد کشور است. مسائل مشترک بنگاههای اقتصادی باعث شده صاحبان آنها بیش از هر زمان دیگر برای این ساختار تعاون مدار آمادگی داشته باشند که این رویکرد نیازمند زیرساختهایی از جمله توجه در سیاستگذاریهای کلی است.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین اظهار کرد: دبیرخانه سه اتاق با هدف یک صدا شدن در بیان دیدگاهها و مطالبات بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده و اقدامات متعددی در زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار انجام داده است. با توجه به شرایط کشور باید اهتمام سه اتاق معطوف شبکهسازی شود و اتحاد مقدس ظرفیتهای بسیاری جهت خنثی سازی آثار تحریمها دارد که البته نیازمند توجه و حمایت بخش دولتی است.
وی یادآور شد: کاهش تصدیگری دولت و حذف موانع تولید از جمله اقدامات مهم در این عرصه خواهد بود. در این مسیر نیز توجه به بسته حمایتی دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی ضروری محسوب میشود.
