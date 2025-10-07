الانصاری: هنوز اظهار نظر درباره نتایج مذاکرات شرم الشیخ زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که روز گذشته چهار ساعت مذاکره در شهر شرم‌الشیخ مصر برای بررسی موانع پیش‌روی توافق آتش‌بس در نوار غزه برگزار شد.

ماجد الانصاری تأکید کرد: هنوز زود است که درباره جایگزین ها در صورت شکست طرح ترامپ برای برقراری آتش بس در غزه سخن گفت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به مذاکرات شرم الشیخ گفت: هنوز برای صحبت درباره نتایج آتش بس در غزه، چه به شکل خوش‌بینانه و چه بدبینانه، زود است.

به گفته وی، رژیم صهیونیستی مسئول اصلی تداوم بمباران و ادامه حملات در غزه است و نمی‌توان در شرایط کنونی از پیشرفت یا عقب‌گرد مذاکرات سخن گفت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین توضیح داد که طرح ترامپ برای غزه شامل ۲۰ بند است و جزئیات متعددی دارد.

وی افزود: ما با طرف آمریکایی در حال همکاری هستیم تا به توافقی برسیم که اجرای این طرح صرفاً موقت نباشد، بلکه فوری، عملیاتی و مورد توافق همه طرف‌ها قرار گیرد.

ماجد الانصاری یادآور شد که همه طرف‌ها با طرح رئیس‌جمهور ترامپ موافقت کرده‌اند و مشکل اصلی در مرحله اجراست. اولویت فوری نیز آغاز آتش‌بس و توقف ماشین جنگی است که پیکر کودکان غزه را در هم می‌کوبد.

وی همچنین اشاره کرد که حضور دفتر حماس در دوحه از سال ۲۰۰۶ بخشی از ابزار میانجی‌گری قطر بوده است.

به گفته او، آینده ملت فلسطین باید تنها به دست خود فلسطینیان رقم بخورد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در پایان خاطر نشان کرد که بر اساس طرح ترامپ، تحویل اسرا پایان جنگ علیه غزه را رقم خواهد زد.